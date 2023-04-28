Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии

Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам

Президент Владимир Путин разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются по уже заключенным контрактам с дружественными странами. Соответствующий указ он подписан 28 апреля, документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ Путина от декабря 2022 года, которым был введен запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.

Теперь запрет не распространяется на поставки, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, которые не числятся в списке недружественных.

В этот перечень не входят главные покупатели российской нефти — Китай и Индия. Таким образом, президент разрешил продавать подавляющий объем российского нефтяного экспорта в соответствии с потолком цен.

Страны G7 установили предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья дороже этого уровня государствам «Большой семерки» запрещается оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. Указ Путина о запрете поставок в соответствии с потолком цен стал ответом на это решение западных стран. Пока этот документ действует до 1 июля.