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18:46, 28 апреля 2023Экономика

Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии

Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Президент Владимир Путин разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются по уже заключенным контрактам с дружественными странами. Соответствующий указ он подписан 28 апреля, документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ Путина от декабря 2022 года, которым был введен запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов любым покупателям по условиям потолка цен.

Теперь запрет не распространяется на поставки, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, которые не числятся в списке недружественных.

В этот перечень не входят главные покупатели российской нефти — Китай и Индия. Таким образом, президент разрешил продавать подавляющий объем российского нефтяного экспорта в соответствии с потолком цен.

Страны G7 установили предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья дороже этого уровня государствам «Большой семерки» запрещается оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. Указ Путина о запрете поставок в соответствии с потолком цен стал ответом на это решение западных стран. Пока этот документ действует до 1 июля.

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Софья Ермакова
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