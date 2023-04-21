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18:53, 21 апреля 2023Экономика

Китай установил новый рекорд по импорту российской нефти

Reuters: в марте импорт российской нефти в Китай вырос до 2,26 млн баррелей в сутки

Фото: David W Cerny / Reuters

Китайские государственные и частные нефтяные гиганты резко нарастили импорт российской нефти, сообщает Reuters.

В марте общий объем импорта российской нефти Китаем вырос до рекордных 9,61 миллиона тонн, или 2,26 миллиона баррелей в сутки. По данным Vortexa, в сутки страна получала порядка 600 тысяч баррелей нефти Urals. Однако в апреле поставки могут вырасти до 700 тысяч баррелей. Так объемы поставок установят новый рекорд с 2019 года (четыре года назад Россия поставляла Китаю 1,6 миллиона баррелей в сутки) даже при объявленном Москвой сокращении добычи нефти.

По данным трейдеров, дисконт на фьючерсы Urals с поставкой в июле по отношению к бенчмаркку Brent сократился до 9-10 долларов за баррель, хотя мартовские поставки оплачивались со скидкой в 14 долларов. Аналогично скидка на марку ESPO снизилась с 6-6,5 доллара до 5,5 доллара.

Как сообщила аналитическая компания Kpler, в 2022 году экспорт российской нефти в Китай и Индию достиг рекордного уровня.

За январь-февраль 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР. Экспорт топлива вырос на 23,8 процента год к году. За два месяца поставки выросли до 15,68 миллиона тонн, или до 1,94 миллиона баррелей в сутки. При этом ранее эксперты компании Energy Aspects прогнозировали, что по итогам года китайский импорт нефти из России может вырасти примерно до 2,2 миллиона баррелей или даже до 2,5 миллиона.

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Вячеслав Агапов
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