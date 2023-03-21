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16:06, 21 марта 2023Экономика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Reuters: с начала 2023 года Россия увеличила экспорт нефти в Китай на 23,8%

Фото: Reuters

С начала 2023 года Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР. Об этом со ссылкой на Главное таможенное управления Китая сообщает агентство Reuters.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россия увеличила экспорт топлива в страну на 23,8 процента. За два месяца поставки выросли до 15,68 миллиона тонн, или до 1,94 миллиона баррелей, в сутки. Отгрузки из Саудовской Аравии за это же время уменьшились с 1,81 до 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Причина, по которой Китай стал закупать больше российского сырья, заключается в санкциях против энергоресурсов, вынуждающих Москву продавать нефть с большими скидками. В результате частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун в январе приобретали российскую нефть марки ESPO со скидкой в размере 8 долларов по сравнению с маркой Brent. Чтобы обойти западные санкции, они используют трейдеров-посредников для доставки и страхования поставок.

Brent от TradingView

Эксперты прогнозируют, что ежедневный импорт нефти Китаем из России в 2023 году может вырасти на 500 тысяч баррелей, примерно до 2,2 миллиона баррелей или даже до 2,5 миллиона баррелей в сутки.

Как сообщила аналитическая компания Kpler, в 2022 году экспорт российской нефти в Китай и Индию достиг рекордного уровня. Обходить американские санкции помогли иранские «танкеры-призраки», которые перевозили энергоресурсы.

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Вячеслав Агапов
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