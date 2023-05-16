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11:02, 16 мая 2023Культура

В финальном трейлере «Форсажа 10» появились сцены с Полом Уокером

В финальном трейлере «Форсажа 10» появились сцены с погибшим актером Полом Уокером

В финальном трейлере десятой части франшизы «Форсаж» появились сцены с погибшим актером Полом Уокером, исполнившим роль Брайана О'Коннера в семи сериях фильмов. Видеоролик был размешен на YouTube-канале «В Рейтинге».

В трейлере появились кадры из предыдущих частей картины с участием артиста, умершего в 2013 году. Помимо этого, в ролике был показан конфликт одного из главных героев франшизы Доминика Торрето, роль которого исполнил Вин Дизель, и сына наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы Данте, которого сыграл Джейсон Момоа.

В актерский состав предстоящей картины также вошли Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды. Премьера запланирована на 17 мая 2023 года.

Ранее Вин Дизель намекнул на появление сцен с покойным Полом Уокером в новом «Форсаже». «Я скажу вам это, ничего не спойлеря: я не могу представить, чтобы эта сага закончилась без того, чтобы по-настоящему попрощаться с Брайаном О'Коннером», — заявил актер.

Позже стало известно, что дочь погибшего артиста также сыграет в предстоящей части франшизы.

Пол Уокер разбился в автокатастрофе в ноябре 2013 года. Актеру «Форсажа», известному также ролями в таких фильмах, как «Беги без оглядки», «Флаги наших отцов» и «Плезантвиль», было 40 лет. «Форсаж 7», который вышел на российские экраны 9 апреля 2015 года, стал последним фильмом Уокера, сыгравшего во всех сериях франшизы, за исключением третьей.

Анастасия Астахова
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