В России рассказали о замене ушедшим западным компаниям

Постпред РФ при ОИС Абдулатипов: исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний

Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что бизнесмены мусульманских стран воспользовались уходом западных компаний из страны. Его слова приводит РИА Новости.

Абдулатипов рассказал о замене ушедшим западным компаниям и назвал российский рынок привлекательным для исламского бизнеса. По его словам, сотрудничество России с мусульманскими странами заметно укрепляется в осуществлении логистических проектов в Евразии.

«Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии», — отметил российский постпред при ОИС.

Дипломат добавил, что Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют сотрудничество с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга. Если результаты будут успешными, то этот опыт могут использовать и в другиз регионах России.

О возможном введении исламского банкинга в России сообщалось в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Центробанк будет регулировать их деятельность, а также вести реестр подобных организаций и осуществлять надзор над ними.