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07:53, 16 мая 2023Экономика

В России рассказали о замене ушедшим западным компаниям

Постпред РФ при ОИС Абдулатипов: исламский бизнес воспользовался уходом западных компаний
Рамазан Абдулатипов

Рамазан Абдулатипов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Рамазан Абдулатипов заявил, что бизнесмены мусульманских стран воспользовались уходом западных компаний из страны. Его слова приводит РИА Новости.

Абдулатипов рассказал о замене ушедшим западным компаниям и назвал российский рынок привлекательным для исламского бизнеса. По его словам, сотрудничество России с мусульманскими странами заметно укрепляется в осуществлении логистических проектов в Евразии.

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«Заинтересованность регионов, предприятий и различных стран от Тегерана, Абу-Даби, Эр-Рияда, Анкары и Нью-Дели все больше активизируется. Об этом говорит и наша совместная работа с этими странами в рамках МТК "Север-Юг", который является конкурентноспособным маршрутом логистики в Большой Евразии», — отметил российский постпред при ОИС.

Дипломат добавил, что Татарстан, Дагестан, Чечня и Башкирия укрепляют сотрудничество с исламскими странами в рамках эксперимента по внедрению исламского банкинга. Если результаты будут успешными, то этот опыт могут использовать и в другиз регионах России.

О возможном введении исламского банкинга в России сообщалось в июле 2022 года. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Центробанк будет регулировать их деятельность, а также вести реестр подобных организаций и осуществлять надзор над ними.

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Марина Совина
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