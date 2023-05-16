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08:14, 16 мая 2023Мир

В России назвали возможные сроки заморозки конфликта на Украине

Китаевед Вавилов допустил заморозку конфликта на Украине в IV квартале 2023 года

Фото: Unsplash

Российский китаевед-публицист Николай Вавилов прокомментировал сообщения о том, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй направился в Москву, Берлин, Варшаву, Киев и Париж на консультации по урегулированию украинского кризиса. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Вавилов отметил, что Китай владеет опытом в рамках восстановления отношений Ирана и Саудовской Аравии. В связи с этим специалист допустил заморозку конфликта на Украине и назвал возможные сроки этого события — IV квартал 2023 года.

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«Сроки для реализации долгого и противоречивого переговорного процесса, особенно в условиях давления США, могут составить до полугода, с выходом на заморозку конфликта к IV кварталу 2023 года», — отметил он.

При этом начало консультаций между китайским дипломатом и Киевом эксперт назвал «важным этапом в переходе Китая, РФ, Соединенных Штатов и Евросоюза к завершающему этапу открытых переговоров, предполагающих большую сделку и заморозку конфликта до состояния нерегулярных боевых действий».

Ранее постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь призвал создать условия для начала переговоров по Украине. «Простых ответов на сложные вопросы не бывает. Любое всеобъемлющее решение всегда начинается с первого шага», — отметил он.

24 февраля Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина стало возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех государств с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Марина Совина
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