Сенатор Цеков предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР

Нужно официально отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР из РСФСР. С таким предложением выступил сенатор от полуострова Сергей Цеков, его цитирует РИА Новости.

«Россия, как правопреемница СССР, имеет на это полное право. Все спекуляции на международном уровне вокруг статуса Крыма должны быть раз и навсегда пресечены», — сказал политик.

По его мнению, отменять решение о передаче Крыма УССР важно с учетом «лжи, которая исходит от государственных лиц Украины».

Ранее глава крымского парламента Владмир Константинов заявил, что президиум парламента полуострова инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. Акт 1954 года политик назвал незаконным.

Крымская область входила в состав РСФСР до 19 февраля 1954 года. Затем президиум Верховного совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Инициатором стал советский лидер Никита Хрущев, который долгое время работал на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

Впоследствии Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, прошедшего после государственного переворота на Украине. Киев, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и заявили об аннексии полуострова. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.