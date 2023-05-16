Знаменитая зеленая черепаха по кличке Боб оказалась самкой

IOL: выпущенная в океан после реабилитации в ЮАР черепаха по кличке Боб оказалась самкой

Знаменитая зеленая черепаха по кличке Боб, которую после восьми лет реабилитации выпустили в открытое море сотрудники фонда Two Oceans Aquarium в ЮАР, оказалась самкой. Об этом сообщает IOL.

Черепаха получила травмы из-за загрязнения океана пластиком и проходила длительную реабилитацию в аквариуме Two Oceans. После переселения черепахи в дикую природу сотрудники фонда активно отслеживает ее состояние и развитие. После дополнительных исследований команда ветеринаров установила, что на самом деле Боб — самка.

Перед тем как отпустить черепаху в океан, ветеринары взяли пробы крови. Ветеринарный врач Центра сохранения черепах доктор Бернис ван Хойстин направила замороженные образцы крови черепахи в лабораторию для исследования на тестостерон. Уровень тестостерона в крови черепахи показал, что на самом деле это самка.

«Определение пола у черепах — сложная задача», — заявила ван Хойстин. В отличие от большинства животных, у которых пол можно определить с помощью простого анализа ДНК, тестирование черепах в этом отношении неэффективно.

Несмотря на уточнение пола, Боба не будут переименовывать. «Боб всегда будет Бобом для семьи нашего аквариума», — заявила менеджер аквариума Хелен Локхарт.

Самки зеленых черепах гнездятся каждые два или три года и за всю свою жизнь могут отложить до 2300 яиц.

Самцы и самки морских черепах генетически идентичны. Их пол определяется температурой песка, в котором они вылупляются: при температуре ниже 27,7 градуса Цельсия вылупляются самцы, выше 31 градуса Цельсия — самки. У незрелых черепах, таких как Боб, различия половых органов сложно обнаружить: их половые органы до созревания выглядят идентично на ультразвуковых изображениях.

Ранее сообщалось, что ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, содержащихся в зоопарке и сафари-парке в пакистанском городе Карачи, и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось слонихой. При ультразвуковом обследовании у животного выявили неактивные яичники.