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02:54, 16 мая 2023Путешествия

В АТОР сравнили цены на отдых в Турции и ОАЭ

Вице-президент АТОР Мурадян: отдых в ОАЭ дешевле курортов Турции на 20 процентов

Фото: Unsplash

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян прокомментировал стоимость отдыха в Турции и ОАЭ. Об этом он высказался в беседе с «Известиями».

Мурадян сравнил цены на отдых в Турции и ОАЭ и заявил, что аналогичные по качеству и услугам отели в Эмиратах на 15-20 процентов дешевле турецких курортов. Такую тенденцию он объяснил скидками из-за наступления низкого сезона. Эксперт подчеркнул, что путешествия в Турцию наоборот подорожали, особенно на майские праздники.

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«Безусловно, в Эмиратах приятнее отдыхать осенью и зимой, но и цены на отели в это время сильно выше. Не говоря о том, что сейчас в принципе доступны эксклюзивные гостиничные номера, на которые зимой гигантский спрос», — подчеркнул он.

По словам специалиста, путешественники предпочитают купаться на море до полудня и вечером, а днем они проводят время в номерах с кондиционерами или посещают торговые центры. В Дубае также открыли ряд ночных пляжей.

Ранее сообщалось, что весной россияне массово устремились в три страны — в Белоруссию, Турцию и Казахстан. Чаще других на майских праздниках путешествовали за границу жители Москвы и Московской области.

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Марина Совина
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