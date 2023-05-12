Россияне массово устремились весной в три страны

МТС Travel: россияне массово устремились весной в Белоруссию, Турцию и Казахстан

Россияне массово заинтересовались отдыхом в весеннем сезоне в трех странах — Белоруссии, Турции и Казахстане. Об этом стало известно из исследования МТС Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что на длинных майских выходных количество россиян, отправившихся в страны дальнего зарубежья, выросло вдвое, а турпоток в страны ближнего зарубежья (СНГ, Грузия и Абхазия) сократился на семь процентов по сравнению с 2022 годом.

Так, в первой половине мая отечественные туристы чаще всего резервировали отели в Белоруссии — доля направления составила 27 процентов от общего числа заграничных бронирований. Вторую и третью строчки заняли Турция и Казахстан — туда устремились 17 и 12 процентов путешественников из России соотвественно. Далее следуют Абхазия и ОАЭ (по шесть процентов от всех бронирований), Армения (четыре процента), Узбекистан и Египет (по три процента) и Китай (два процента).



Активнее всего на майских праздниках путешествовали за границу жители Москвы и Московской области, они совершили 38 процентов таких поездок, за ними следуют петербуржцы (семь процентов) и жители Краснодарского края (шесть процентов).

Ранее пограничная служба ФСБ РФ раскрыла число выездов россиян за границу — за первый квартал 2023 года отечественные туристы выезжали из страны на 26,2 процента чаще, чем в аналогичный период 2022 года. По информации ведомства, россияне с января по март 2023 года осуществили 4,8 миллиона выездов за границу.

