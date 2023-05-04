В ФСБ раскрыли число выездов россиян за границу

В ФСБ сообщили о росте числа турпоездок россиян в Турцию, Таиланд и ОАЭ в 2023 году

Раскрыто число выездов россиян за границу — за первый квартал 2023 года отечественные туристы выезжали из страны на 26,2 процента чаще, чем в аналогичный период 2022 года. О росте числа турпоездок за рубеж сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

По информации ведомства, россияне с января по март 2023 года осуществили 4,8 миллиона выездов за границу. Чаще всего в данный период соотечественники посещали Турцию (772,6 тысячи визитов), на втором месте расположился Таиланд (566,4 тысячи), на третьем — ОАЭ (492,7 тысячи).

В топ-10 стран-лидеров также вошли Египет (277 тысяч поездок), Шри-Ланка (79 тысяч), Мальдивы (65 тысяч), Индия (63 тысячи), Сербия (31 тысяча), Куба (30 тысяч) и Катар (18 тысяч).

«В целом почти все основные ключевые и массовые неевропейские рынки в январе-марте 2023 года показали очень значительный прирост — даже если сравнивать с доковидным временем, — отметили в АТОР. — Этот "поворот на Восток" позволил отчасти компенсировать сузившийся выбор зарубежных направлений у россиян и фактическую потерю популярных до пандемии европейских рынков».

Ранее стало известно, что иностранные туристы резко устремились в Россию — за первый квартал 2023 года число въехавших в страну иностранцев увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Так, с января по март текущего года иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз.