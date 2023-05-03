Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:20, 3 мая 2023Путешествия

Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию

ФСБ: количество въехавших в Россию иностранцев в 2023 году увеличилось на 17 процентов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Иностранцы резко устремились в Россию — за первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные погранслужбы ФСБ РФ.

Согласно опубликованной ведомством информации, с января по март текущего года иностранные путешественники пересекли российскую границу 3,3 миллиона раз. Для сравнения: количество въездов за первые три месяца 2022 года составляло 2,8 миллиона.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Так, за первый квартал 2023 года количество поездок граждан Евросоюза в РФ увеличилось на 11,8 процента относительно того же периода прошлого года (113,9 тысячи въездов против 101,9 тысячи). Отмечается, что больше всего в Россию приезжали жители Финляндии, Польши и стран Балтии.

Например, финны и эстонцы посетили РФ 23,6 и 20,7 тысячи раз. Граждане Польши стали ездить в Россию чаще на 69 процентов, жители Литвы — на 42,5 процента, а жители Латвии — на 31,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Аксенов прокомментировал попытку покушения разведки Украины на руководство Крыма
Названа дата прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Павел Прилучный опубликовал видео с партнерских родов со своей женой
Появились кадры последствий обстрела граничащего с Украиной российского региона
В московском метро пенсионер споткнулся о ноги пассажира и был избит
Лучший боец UFC назвал условие для проведения поединка с Павловичем
ФСБ показала задержание готовившего теракт в Крыму агента украинской разведки
Жители Финляндии и стран Балтии резко устремились в Россию
Путин выразил соболезнования семье Валентина Юдашкина
Появились новые кадры с места пожара в резервуаре с нефтью на Кубани
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.