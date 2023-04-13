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14:31, 13 апреля 2023Путешествия

Китайцы массово устремились в Россию

Посольство РФ: российские диппредставительства в КНР выдали десятки тысяч виз в 2023 году

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Китайцы массово устремились в Россию, дипломатические представительства РФ в КНР с начала 2023 года выдали десятки тысяч виз. Об этом РИА Новости заявили в российском посольстве в Китае.

«Всего по Китаю за январь-март выдано 50 855 виз, из них порядка 40 процентов приходится на туристические», — уведомили в посольстве.

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Отмечается, что это в пять раз больше показателя за аналогичный период 2022 года. Также стало известно, что наибольшее количество виз выдано российским генконсульством в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин (свыше 29,5 тысячи), а также в Пекине (более 12,6 тысячи).

За вышеуказанный период генеральные консульства России в Шанхае, Гуанчжоу и Гонконге оформили 7,1 тысячи, 911 и 623 визы соответственно.

Ранее в апреле сообщалось, что авиакомпания Hainan Airlines может начать летать из России на китайский остров Хайнань уже в конце мая — начале июня. Однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято и будет зависеть от запуска безвизовых групповых турпоездок.

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Фариза Бацазова
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