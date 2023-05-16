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10:22, 16 мая 2023Ценности

17-летний российский певец купил роскошный автомобиль за миллионы рублей

17-летний российский певец и блогер Ваня Дмитриенко купил BMW 300i за миллионы рублей

Кадр: @jetcar.ru

Российский певец и блогер Ваня Дмитриенко похвастался подписчикам покупкой нового роскошного автомобиля. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

17-летняя знаменитость купил BMW 300i серого цвета, стоимость которого варьируется от четырех до шести миллионов рублей в зависимости от комплектации. При этом сам инфлюэнсер не назвал точную цену машины. В опубликованном ролике исполнитель продемонстрировал авто, позируя перед камерой в черном свитере, брюках и черной жилетке.

На размещенных кадрах также видно, что на показе транспортного средства присутствовали друзья и возлюбленная Дмитриенко.

В апреле Анастасия Ивлеева приобрела Ferrari Tributo, цена которой разнится от 25 до 38 миллионов рублей. «Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала автоэксперт Мария Посеницкая.

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Карина Черных
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17-летний российский певец купил роскошный автомобиль за миллионы рублей
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