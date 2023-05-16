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07:21, 16 мая 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили бронемашину Hummer вместе с украинскими бойцами

«РВ»: американский бронеавтомобиль HMMWV сгорел вместе с экипажем ВСУ под Артемовском

Видео: Telegram / RVvoenkor

Российские военные под Артемовском уничтожили бронемашину американского производства Hummer (HMMWV) вместе с находившимися в нем бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Источник опубликовал видео горящего на дороге автомобиля. Отмечается, что экипаж сгорел вместе с самой машиной.

В понедельник, 15 мая, сообщалось, что спецгруппа ВСУ попала в засаду на «дороге смерти» между Артемовском и Часов Яром.

Ранее стало известно, что российские дроны-камикадзе «Ланцеты» начали уничтожать боевую технику ВСУ на северском направлении. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ активно применяют беспилотники для подрыва боевого потенциала противника.

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Марина Совина
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