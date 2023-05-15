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00:01, 16 мая 2023Бывший СССР

Опубликовано видео с попавшей в засаду спецгруппой ВСУ под Артемовском

«РВ»: спецгруппа ВСУ попала в засаду на «дороге смерти» между Артемовском и Часов Яром

Видео: Telegram / RVvoenkor

Спецгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в засаду на «дороге смерти» между Артемовском и Часов Яром, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как украинские военные едут в темноте. Внезапно происходит яркая вспышка, в машине срабатывают подушки безопасности. Военные быстро покидают автомобиль. На фотографии, которую опубликовал источник, видно, что машина полностью объята пламенем.

Как уточнил канал, в автомобиль украинской армии попала противотанковая ракета, также, возможно, граната из СПГ.

Ранее были опубликованы кадры, снятые солдатами ВСУ, на которых они проезжают мимо колонны уничтоженной техники НАТО. На видео видно, как украинские военные едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит разрушенная западная бронетехника.

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Марина Совина
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