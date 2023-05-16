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17:15, 16 мая 2023Силовые структуры

Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство

В Курской области возле АЗС нашли СВУ с поражающими элементами в виде звездочек

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде звездочек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что снаряд нашли в 20 метрах от заправки в Рыльске. СВУ было сделано из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров.

Боеприпас будет уничтожен на полигоне.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил 35 килограммов взрывчатки в схроне в Запорожской области.

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Елизавета Новикова
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