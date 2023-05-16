Силовые структуры
Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство
В Курской области возле АЗС нашли СВУ с поражающими элементами в виде звездочек
Возле АЗС в Курской области нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами в виде звездочек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что снаряд нашли в 20 метрах от заправки в Рыльске. СВУ было сделано из алюминиевой трубы диаметром около 50 сантиметров.
Боеприпас будет уничтожен на полигоне.
Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии обнаружил 35 килограммов взрывчатки в схроне в Запорожской области.