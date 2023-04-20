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13:26, 20 апреля 2023Силовые структуры

Росгвардия обнаружила в лесу Запорожья тайник с 35 килограммами взрывчатки

Спецназ Росгвардии обнаружил 35 килограммов взрывчатки в схроне в Запорожской области

Спецназ Росгвардии обнаружил тайник со взрывчаткой в Запорожской области. Об этом в четверг, 20 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, росгвардейцы заметили замаскированный схрон недалеко от населенного пункта. Из него изъяли 35 килограммов взрывчатых веществ. Кадры с места инцидента Росгвардия также предоставила журналистам. На них видно, как бойцы спецслужбы со служебным псом проводят разведку территории и обнаруживают опасную находку. Затем показаны взрывчатые вещества.

Ранее стало известно, что в Запорожье росгвардейцы выявили пособника ВСУ, собиравшего данные работников школ.

Екатерина Власова
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