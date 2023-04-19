Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ за сбор данных о работниках школ

В Запорожье росгвардейцы выявили пособника ВСУ, собиравшего данные работников школ

Спецназ Росгвардии выявил пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравшего персональные данные работников образовательных учреждений Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый задержан и передан следственным органам. В ходе обыска у него дома обнаружены электронные носители с информацией о сотрудниках местных школ. Также у него изъяты похищенные из образовательного учреждения планшеты.

17 апреля сообщалось, что спецподразделения Росгвардии изъяли в Луганской народной республике более 35 тысяч боеприпасов, принадлежащих ВСУ и их пособникам. В тайниках и схронах силовики за неделю нашли более 400 артиллерийских снарядов, 550 взрывателей и запалов к ним, более 200 ручных гранат, 160 мин и около 10 килограммов взрывчатых веществ, а также свыше 34 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также были обнаружены 5 гранатометов и 200 выстрелов к ним.