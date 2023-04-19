Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 19 апреля 2023Силовые структуры

Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ за сбор данных о работниках школ

В Запорожье росгвардейцы выявили пособника ВСУ, собиравшего данные работников школ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Спецназ Росгвардии выявил пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ), собиравшего персональные данные работников образовательных учреждений Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый задержан и передан следственным органам. В ходе обыска у него дома обнаружены электронные носители с информацией о сотрудниках местных школ. Также у него изъяты похищенные из образовательного учреждения планшеты.

17 апреля сообщалось, что спецподразделения Росгвардии изъяли в Луганской народной республике более 35 тысяч боеприпасов, принадлежащих ВСУ и их пособникам. В тайниках и схронах силовики за неделю нашли более 400 артиллерийских снарядов, 550 взрывателей и запалов к ним, более 200 ручных гранат, 160 мин и около 10 килограммов взрывчатых веществ, а также свыше 34 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также были обнаружены 5 гранатометов и 200 выстрелов к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Китай ответил на план Макрона по Украине
Массовое ДТП с участием иностранца на Lamborghini произошло в Москве
Экс-премьер Украины предрек рост госдолга
Врач развеял миф о пользе десертов для правильного питания
Глава МВД Турции рассказал о ненависти всего мира к США
Самолет аварийно сел из-за помочившегося на глазах у детей пассажира
Встречу Путина c министром обороны Китая назвали «средним пальцем» в адрес США
Айза Анохина показала фото 20-летней давности
Росгвардия задержала в Запорожье пособника ВСУ за сбор данных о работниках школ
В Петербурге мужчине отрубило часть руки после падения под поезд в метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.