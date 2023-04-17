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20:44, 17 апреля 2023Силовые структуры

Росгвардейцы изъяли более 35 тысяч боеприпасов ВСУ в ЛНР

Спецподразделения Росгвардии изъяли гранатометы и более 35 тысяч боеприпасов ВСУ в ЛНР

Фото: РИА Новости

Спецподразделения Росгвардии изъяли пять гранатометов и более 35 тысяч боеприпасов, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ) и их пособникам, в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В тайниках и схронах силовики за неделю нашли более 400 артиллерийских снарядов, 550 взрывателей и запалов к ним, более 200 ручных гранат, 160 мин и около 10 килограммов взрывчатых веществ, а также свыше 34 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию. Также были обнаружены гранатометы и 200 выстрелов к ним.

Помимо этого, росгвардейцы нашли у предполагаемых пособников ВСУ военную форму украинских войск и мобильные телефоны для связи с украинскими военными.

Ранее стало известно, что Росгвардия начала зачищать освобожденные города Донецкой народной республики от ВСУ.

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Елизавета Новикова
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