САП заявила, что бывшего вице-премьера Украины заочно арестовали по делу о растрате

Бывшего первого вице-премьера Украины заочно арестовали по делу о растрате бюджетных средств. Об этом сообщает украинская специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в Telegram.

При этом САП не называет имя арестованного, которого обвиняют в завладении и растрате государственных средств в пользу подконтрольного предприятия на сумму более 195 миллионов гривен. Указанные финансы предусматривались для финансирования экономических проектов.

Уточняется, что суд поддержал позицию САП и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и «избрал указанному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей». Согласно заявлению антикоррупционной прокуратуры, бывший первый вице-премьер с 2014 года не находится на территории Украины.

Ранее сотрудники НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева после того, как тот попался на взятке размером около 2,7 миллиона долларов. При этом подчеркивается, что за всю историю страны он стал самым высокопоставленным чиновником, который попался на взяточничестве.