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19:32, 17 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении отряда белорусских наемников ВСУ в Артемовске

«РВ»: в Артемовске уничтожен отряд белорусских наемников ВСУ из батальона «Волат»

Фото: Libkos / AP

В Артемовске уничтожен отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сообщается, что один из наемников погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько бойцов также получили ранения.

Ранее стало известно об ожесточенных боях на западных окраинах Артемовска, а также в районе Красного.

17 мая в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные в ДНР отразили семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Богдановка.

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Алевтина Запольская
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