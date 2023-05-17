Стало известно об уничтожении отряда белорусских наемников ВСУ в Артемовске

«РВ»: в Артемовске уничтожен отряд белорусских наемников ВСУ из батальона «Волат»

В Артемовске уничтожен отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Сообщается, что один из наемников погиб, еще четверо пропали без вести. Несколько бойцов также получили ранения.

Ранее стало известно об ожесточенных боях на западных окраинах Артемовска, а также в районе Красного.

17 мая в ведомстве сообщили, что за сутки российские военные в ДНР отразили семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Богдановка.