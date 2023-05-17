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10:40, 17 мая 2023Россия

Жители Калуги рассказали о взрыве перед падением беспилотника

Жители Калуги заявили, что перед падением беспилотника был слышен взрыв

Фото: Telegram-канал SHOT

Жители Калуги сообщили подробности о падении беспилотника. В беседе с «Лентой.ру» они рассказали, что перед падением БПЛА был слышен взрыв.

«Я живу более чем в 100 километрах от взорвавшегося беспилотника. Но около 19:30 даже я услышала глухой звук, за которым была звуковая волна», — поделилась жительница Калуги, пожелавшая остаться анонимной.

Другая собеседница «Ленты.ру» Мария (имя изменено по просьбе собеседницы — прим. «Ленты.ру») также сообщила о взрыве в 19:30.

«В Мещовском районе был слышен взрыв, об этом мне сказал супруг, а я сама слышала в Калуге. Ничего особенного сказать не могу. Но взрыв был сильный», — добавила она.

Житель Калуги, пожелавший также остаться анонимным, сообщил, что слышал два взрыва перед падением беспилотника.

«Я слышал в половину восьмого два глухих взрыва, как будто что-то тяжелое уронили неподалеку», — сказал он.

О том, что беспилотник упал и взорвался возле трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу, предположительно, 16 мая. У трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Информации о пострадавших нет.

Также стало известно что упавший БПЛА — многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева Ту-141 «Стриж». Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Вооруженные силы Украины переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе: вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива. Дальность полета такого устройства составляет примерно 1000 километров.

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Алена Шевченко
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