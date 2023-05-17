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09:36, 17 мая 2023Россия

Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника

Shot: под Калугой упал советский Ту-141 «Стриж»

Фото: Telegram-канал SHOT

Под Калугой упал многоразовый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат разработки ОКБ имени Туполева Ту-141 «Стриж». Такие подробности сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Вооруженные силы Украины переделывают ударный беспилотник в дрон-камикадзе: вытаскивают все оборудование, на его место устанавливают взрывчатку, поражающие элементы и дополнительный бак для топлива. Дальность полета такого устройства составляет примерно тысячу километров.

О том, что БПЛА упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Информация о пострадавших не поступала.

В марте Минобороны России сообщало, что Украина предприняла попытку атаковать «Стрижом» Тульскую область.

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Евгения Куликова
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