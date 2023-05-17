Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 17 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая

Глава МИД Белоруссии Алейник: Франции стоило бы поучиться дипломатии у Китая
Сергей Алейник

Сергей Алейник. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По его словам, опыт китайской дипломатии уже позволил урегулировать «ряд серьезных межгосударственных противоречий». «И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — отметил Алейник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала работы реестра воинского учета. Когда россиянам начнут приходить электронные повестки?
Раскрыты самые крупные затраты на выпускные в России
Илон Маск назвал удаленную работу несправедливой
Кладбищенские воры украли памятники на полтора миллиона в Подмосковье
В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая
В России призвали завозить побольше зарубежных товаров
В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины
Временный поверенный в делах Украины покинет Грузию
Один человек пострадал при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Ивлееву проверят на неуплату налогов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.