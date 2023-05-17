В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая

Глава МИД Белоруссии Алейник: Франции стоило бы поучиться дипломатии у Китая

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал Францию поучиться у Китая созидательной и нацеленной на мир дипломатии. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

По его словам, опыт китайской дипломатии уже позволил урегулировать «ряд серьезных межгосударственных противоречий». «И китайская дипломатия продолжает работать в этом направлении, выдвинув свой план по урегулированию ситуации на Украине», — отметил Алейник.