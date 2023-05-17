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09:02, 17 мая 2023Наука и техника

Короткий сон улучшил творческое мышление

Scientific Reports: 45-минутный сон улучшил креативность

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Ученые Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы обнаружили, что короткий сон улучшает творческое мышление. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В процессе исследования приняли участие 49 человек. Испытуемых разделили на четыре группы, где одной группе отвели 45 минут на сон, а специальное устройство воспроизводило слово «дерево», что заставляло их видеть во сне дерево, а затем аппарат записывал описание снов участников. Добровольцы из другой группы также дремали 45 минут, но их попросили наблюдать за своими мыслями. Две другие группы бодрствовали в течение 45-минутного периода: одной из них предлагалось подумать о деревьях, в то время как другую попросили просто наблюдать за своими мыслями.

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Спустя 45 после начала эксперимента испытуемых попросили выполнить три задачи на творческие способности. Участники первой группы выполнили тестирование наиболее креативно. Кроме того, они имели более высокие баллы по дивергентному мышлению. В общем итоге такие добровольцы выполнили задания на 43 процента успешнее, чем участники из второй группы, и на 78 процентов эффективнее, чем испытуемые из третьей и четвертой групп.

Авторы пришли к выводу, что во время дремоты (состояния между сном и бодрствованием), творческий потенциал человека особенно производителен. В случае когда людям предлагается пофантазировать на определенную тему во время этой фазы сна, они начинают мыслить гораздо более креативно, когда позже им требуется выполнить задачи по этой теме. Это означает, что во время этого состояния мозг формирует крепкие связи между разрозненными концепциями, обеспечивая платформу для творчества.

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Елена Апазиди
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