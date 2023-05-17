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14:22, 17 мая 2023Мир

В ФРГ захотели использовать российские активы для восстановления Украины

В ФРГ разрабатывают механизм получения Киевом компенсации за ущерб от конфликта

Фото: Leo Correa / AP

В Германии разрабатывают механизмы получения Украиной компенсации за ущерб от вооруженного конфликта, пишет The Independent со ссылкой на представителя немецкого правительства.

В частности, механизм подразумевает использование российских активов для компенсации Киеву, которую можно будет направить на восстановление страны. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был в числе европейских лидеров, которые во время встречи в Рейкьявике согласились создать «реестр ущерба» по Украине.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что реестр является важным этапом по возмещению украинской стороне убытков. Премьер подчеркнул, что теперь нужно обеспечить непосредственно его работу для подачи заявлений.

16 мая сообщалось, что на саммите Совета Европы лидеры европейских стран обсудят создание механизма для привлечения Москвы к ответственности за украинский конфликт.

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Варвара Кошечкина
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