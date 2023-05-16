В Европе захотели привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт

AP: Совет Европы хочет привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт

На саммите Совета Европы в Исландии 16 и 17 мая лидеры европейских стран обсудят создание механизма для привлечения России к ответственности за украинский конфликт. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

К завершению саммита планируется разработать план создания системы, которая будет включать в себя реестр «всего ущерба, причиненного российскими войсками», чтобы позже можно было «привлечь Россию к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим».

«Реестр — лишь одна из ряда международных инициатив, созданных для обеспечения ответственности за преступления, совершенные на Украине», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что решительно поддержит создание «специального трибунала для судебного разбирательства по делу о преступлении, совершенном Россией».

Ранее стало известно, что министры юстиции стран «Большой семерки» (G7) обсудят создание трибунала против России из-за ситуации с конфликтом на Украине. Уточняется, что председательствующая в этом году в G7 Япония, заручившись поддержкой мирового сообщества, «способна оказать реальное влияние на другие азиатские страны» ради его создания.