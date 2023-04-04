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12:50, 4 апреля 2023Мир

В G7 обсудят трибунал против России

Министры юстиции G7 обсудят трибунал против России из-за конфликта на Украине

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Министры юстиции стран «Большой семерки» (G7) обсудят создание трибунала против России из-за ситуации с конфликтом на Украине, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции и равенства Дидье Рейндерс. Его цитирует японское агентство Kyodo News.

Еврочиновник заявил, что председательствующая в этом году в G7 Япония, заручившись поддержкой мирового сообщества, «способна оказать реальное влияние на другие азиатские страны» ради создания антироссийского трибунала.

Как отметил Дидье, «рассмотрением вопроса о создании "специального суда", или "гибридного суда" с участием судей из разных стран, включая Украину» в данный момент занимается Евросоюз совместно с Международным уголовным судом (МУС) и судебными органами Украины.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». Позднее выяснилось, что некоторые члены Генеральной Ассамблеи ООН не согласны работать по этому направлению.

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Глеб Бажуткин
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