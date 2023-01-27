В ЕС столкнулись с несогласием членов ООН работать над трибуналом по Украине

Еврокомиссар Рейндерс: ЕС не может сформировать группу по созданию трибунала по Украине

Члены Евросоюза (ЕС) столкнулись с несогласием членов Генеральной ассамблеи ООН по работе над созданием международного трибунала по Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет Reuters.

«Еврокомиссия пытается убедить не только государства-члены ЕС, но и международных партнеров в том, что нам необходимо начать процесс. Мы, конечно, на данный момент не можем сформировать большинство в Генеральной ассамблее, но необходимо сделать первый шаг», — посетовал комиссар ЕС, добавив, что первым шагом станет создание органа прокуратуры для сбора улик.