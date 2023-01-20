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02:12, 20 января 2023Мир

В ООН резолюцию о трибунале по России назвали PR-ходом

Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом

Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию Европейского парламента (ЕП) с призывом создать трибунал по России PR-ходом. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил собеседник агентства, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН. При этом очевидно, что в таком случае Россия наложит вето на подобную инициативу. А решения Генассамблеи носят для стран сугубо рекомендательный характер.

Дипломат добавил, что созданный на основе такой резолюции орган на практике не сможет совершать никаких принудительных действий, включая выдачу ордеров на арест. «Это не будет судебный орган, но для целей пропаганды в контексте создания видимости осуждения действий России "всем международным сообществом" подойдет», — отметил он.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». За принятие документа выступили 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались.

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Марина Совина
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