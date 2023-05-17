Совет Европы решил создать «реестр ущерба» по Украине

Премьер Украины Шмыгаль: на саммите Совета Европы решили создать «реестр ущерба»

На саммите Совета Европы решили создать «реестр ущерба» по Украине. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра убытков», — написал он. Шмыгаль также поблагодарил Совет Европы и другие страны-участницы, которые поддержали это решение.

По его мнению, реестр является важным этапом по возмещению украинской стороне убытков. Премьер подчеркнул, что теперь нужно обеспечить его непосредственно работу для подачи заявлений.

Ранее стало известно, что на саммите Совета Европы в Исландии 16 и 17 мая лидеры европейских стран обсудят создание механизма для привлечения России к ответственности за украинский конфликт. К завершению саммита планируется разработать план создания системы, которая будет включать в себя реестр «всего ущерба, причиненного российскими войсками».