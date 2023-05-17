Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 17 мая 2023Бывший СССР

Совет Европы решил создать «реестр ущерба» по Украине

Премьер Украины Шмыгаль: на саммите Совета Европы решили создать «реестр ущерба»

Фото: Yves Herman / Reuters

На саммите Совета Европы решили создать «реестр ущерба» по Украине. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Только что в Рейкьявике подписали политическую декларацию о создании реестра убытков», — написал он. Шмыгаль также поблагодарил Совет Европы и другие страны-участницы, которые поддержали это решение.

По его мнению, реестр является важным этапом по возмещению украинской стороне убытков. Премьер подчеркнул, что теперь нужно обеспечить его непосредственно работу для подачи заявлений.

Ранее стало известно, что на саммите Совета Европы в Исландии 16 и 17 мая лидеры европейских стран обсудят создание механизма для привлечения России к ответственности за украинский конфликт. К завершению саммита планируется разработать план создания системы, которая будет включать в себя реестр «всего ущерба, причиненного российскими войсками».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала работы реестра воинского учета. Когда россиянам начнут приходить электронные повестки?
Пьяный полуголый россиянин избил жену в лифте и попал на видео
Киевляне пожаловались на закрытые при тревоге бомбоубежища
Раскрыты самые крупные затраты на выпускные в России
Илон Маск назвал удаленную работу несправедливой
Кладбищенские воры украли памятники на полтора миллиона в Подмосковье
В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая
В России призвали завозить побольше зарубежных товаров
В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины
Временный поверенный в делах Украины покинет Грузию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.