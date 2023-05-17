Европа посчитает ущерб Украины от военного конфликта

Совет Европы утвердил создание в Гааге реестра ущерба Украине в ходе военного конфликта

Совет Европы утвердил создание в Гааге официального реестра ущерба Украине в ходе военного конфликта, в нем будут задействованы представители 43 стран, а в полную силу он сможет заработать лишь к 2024 году. Об этом в Twitter сообщил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам саммита Совета.

«Сегодня Совет Европы в Рейкьявике официально учредил реестр ущерба на Украине. Это важный первый шаг навстречу компенсациям бесчисленным жертвам продолжающейся российской агрессии. Штаб-квартира этого механизма будет находиться в Гааге в Нидерландах», — говорится в сообщении.

Ожидается, что реестр станет частью механизма, который будет «призван обязать Москву к выплате компенсаций за нанесенный ущерб».

Создание механизма привлечения Москвы к ответственности за украинский конфликт лидеры европейских стран обсуждали на саммите Совета Европы, который стартовал 16 мая. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подписании политической декларации о подготовке реестра ущерба от конфликта на Украине. По его словам, это важный этап по возмещению украинской стороне убытков.

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, ведомство работает над возможными механизмами передачи замороженных российских активов Украине. США уже начали передавать Украине активы, конфискуемые у физлиц, но не могут сделать то же самое с государственными активами, отметила она.