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19:04, 17 мая 2023Наука и техника

Сменная работа нарушила фертильность у женского пола

Сменная работа на протяжении месяца снизила фертильность у самок мышей

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Ученые из Института клеточных и интегративных нейронаук (INCI) и Страсбургского университета обнаружили, что сменный график работы на протяжении всего четырех недель может нарушать фертильность у подопытных мышей женского пола. Результаты исследования представлены на 25-м Европейском конгрессе эндокринологии, обзор приводит Medical Xpress.

Предыдущие работы показали, что имитация сменного режима работы в течение нескольких недель у самок грызунов снизила частоту наступления беременности. Теперь авторы провели новые эксперименты, направленные на изучение этого механизма в более длительном временном промежутке.

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В ходе испытаний испытуемым мышам изменяли световой цикл, увеличивая продолжительность освещения на десять часов четыре недели подряд (месяц).

Специалисты выявили, что у подопытных происходило сокращение выделения лютеинизирующего гормона в гипофизе, который помогает запустить овуляцию, что привело к снижению фертильности. Отмечается, что регулярное смещение циркадных ритмов из-за режима работы ухудшает передачу световой информации от биологических часов к нейронам, определяющим время выброса лютеинизирующего гормона.

В будущих исследованиях ученые планируют изучить, может ли сменная работа влиять на другие процессы в организме, связанные с циркадными ритмами. Потенциально это позволит создать новые профилактические и терапевтические методы для уменьшения негативных последствий сменной работы у женщин.

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Елена Апазиди
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