Президент Финляндии назвал заморозку счетов посольств в России чрезмерной

Президент Финляндии Ниинисте назвал чрезмерной заморозку счетов посольств в России

Заморозка средств финских посольств в России стала чрезмерной ответной реакцией со стороны Москвы. Так блокировку счетов прокомментировал президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает агентство STT.

«Замораживание банковских счетов финских дипломатических представительств в России выходит далеко за рамки ограничений, наложенных на финансовые операции российского посольства в Хельсинки. Замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны России является чрезмерным», — считает политик.

Финский лидер добавил, что теперь надо хорошо подумать, как «обезопасить деятельность дипломатических представительств в Москве и Санкт-Петербурге».

Ранее финский МИД заявил о заморозке банковских счетов представительств Финляндии 27 апреля и отметил, что ситуация серьезная и вопрос расследуется. Глава ведомства Пекка Хаависто сообщил, что посольства продолжат свою работу, несмотря на закрытие счетов.