МИД Финляндии прокомментировал дальнейшую работу посольств в России

Глава МИД Финляндии Хаависто: посольства в России продолжат свою работу

Посольства Финляндии в России продолжат свою работу, несмотря на закрытие Москвой банковских счетов. Дальнейшую деятельность диппредставительств прокомментировал глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что на данный момент счетами пользоваться нельзя, а в Россию отправлена нота, но официальных объяснений пока не поступало. Он добавил, что Финляндия получила информацию о заморозке счетов 27 апреля, а вопрос решается уже пару недель.

«У Финляндии до сих пор нормальные дипломатические отношения с Россией, а значит, мы в обычном режиме контактируем с властями. Нет никакой перспективы того, что консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве придется закрыть», — подчеркнул дипломат.

Ранее финский МИД заявил, что Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии. В ведомстве отметили, что ситуация серьезная и вопрос расследуется.