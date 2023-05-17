Стало известно о рекордном подорожании овощей и фруктов на Украине

«Страна.ua»: на Украине рекордно подорожали овощи и фрукты от местных фермеров

На Украине рекордно подорожали овощи и фрукты от местных фермеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Стало известно, что с мая цены на продукты, рост которых замедлился в апреле, начали резко повышаться. «Только за последнюю неделю подорожали капуста, морковь, яблоки. А лук в Украине сейчас едва ли не самый дорогой в Восточной Европе. Продукция от украинских фермеров в этом году рекордно дорогая», — сообщает «Страна.ua».

Продажи клубники, выращенной на Украине, стартовали с ценой в 600-650 гривен за килограмм (16,25-17,6 доллара). При этом привезенная из Греции ягода стоила в два раза дешевле. Украинский молодой картофель обойдется покупателям в 180-200 гривен за килограмм (4,87-5,42 доллара).

Фермеры утверждают, что цены на продукты возросли из-за подорожания удобрений, семян и средств защиты для растений — посевная в этом году обошлась им на 40-50 процентов дороже. Кроме того, как отмечают в издании, по некоторым позициям в стране намечается дефицит.

Осенью 2022 года украинцы столкнулись с резким подорожанием сала. Главной причиной аналитики посчитали подорожание доставки, увеличение стоимости кормов, а также сокращение поголовья свиней.