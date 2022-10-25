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17:52, 25 октября 2022Бывший СССР

Украина столкнулась с ростом цен на сало

На Украине цены на сало выросли почти на 17 процентов за месяц

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На Украине цены на сало выросли почти на 17 процентов за месяц, сообщает ТАСС.

«Соленое сало в среднем стоит 258,77 гривны за килограмм, что на 37,09 гривны больше, чем в сентябре. Цена на домашнее сало выросла со 176,31 гривны до 199 гривен», — уточнили в агентстве.

Главными причинами роста цен на сало аналитики посчитали подорожание доставки, увеличение стоимости кормов, а также сокращение поголовья свиней.

Ранее в республике снова подорожали куриные яйца. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что несколько птицефабрик прекратили работу.

Кроме того, пищевая промышленность Украины приготовилась поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов.

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Кристина Есикова
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