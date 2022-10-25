Украина столкнулась с ростом цен на сало

На Украине цены на сало выросли почти на 17 процентов за месяц

На Украине цены на сало выросли почти на 17 процентов за месяц, сообщает ТАСС.

«Соленое сало в среднем стоит 258,77 гривны за килограмм, что на 37,09 гривны больше, чем в сентябре. Цена на домашнее сало выросла со 176,31 гривны до 199 гривен», — уточнили в агентстве.

Главными причинами роста цен на сало аналитики посчитали подорожание доставки, увеличение стоимости кормов, а также сокращение поголовья свиней.

Ранее в республике снова подорожали куриные яйца. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что несколько птицефабрик прекратили работу.

Кроме того, пищевая промышленность Украины приготовилась поднимать цены на продукты из-за подорожавших энергоресурсов.