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16:56, 17 мая 2023Культура

Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой

Айза назвала воссоединение Гуфа с женой «союзом зависимого и созависимой»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза-Лилуна Ай (Анохина) прокомментировала воссоединение музыканта со своей супругой Юлией Королевой. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Super.ru.

Блогерша отметила, что восстановление отношений между хип-хоп-исполнителем и его бывшей женой было ожидаемым. «Союз зависимого и созависимой. Главное, чтобы дочери не принесли вред чудо-родители. Леша вновь под влиянием, как и всегда. Люди вокруг него меняются, а он нет», — заявила Айза.

Певица добавила, что Долматов не имеет своего мнения, а также пожелала паре «совета да любви».

Ранее сообщалось, что Гуф снял фасад кинотеатра «Октябрь» в Москве и принес извинения супруге Юлии Королевой на фоне новостей о разводе пары. Жена рэпера опубликовала в соцсетях кадры со зданием, на медиафасаде которого написаны фразы «я люблю тебя» и «реклама бренды одежды Юлии Долматовой». «Да что вы знаете об извинениях», — подписала ролик Королева.

Музыкант объявил о расставании с женой в конце апреля. «Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал артист.

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Анастасия Астахова
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