Рэпер Гуф снял фасад кинотеатра для извинений жене

Рэпер Гуф снял фасад кинотеатра «Октябрь» для извинений жене на фоне новостей о разводе

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, снял фасад кинотеатра «Октябрь» в Москве и принес извиения супруге Юлии Королевой на фоне новостей о разводе пары. Об этом пишет The Flow.

Жена рэпера опубликовала в соцсетях кадры со зданием, на медиафасаде которого написаны фразы «я люблю тебя» и «реклама бренды одежды Юлии Долматовой». «Да что вы знаете об извинениях», --подписала она ролик и отметила исполнителя.

При этом девушка отметила, что она очень счастлива. «Можете отписываться. Из меня прет счастье, сорри», — написала Королева.

Ранее супруга Гуфа впервые прокомментировала сообщения о разводе. В своем личном блоге Королева написала, что «в ее доме все счастливы». До этого сам музыкант объявил о расставании пары. «Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал музыкант.