Жена Гуфа впервые прокомментировала сообщения о разводе

Жена Гуфа Юлия Королева впервые прокомментировала сообщения о разводе

Жена российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Юлия Королева впервые прокомментировала сообщения о разводе с музыкантом. Об этом она написала в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В своем личном блоге Королева написала, что «в ее доме все счастливы». «Tи [Тина — дочь пары], ты слышала, нам будут помогать! Ой, как здорово, что нам после всего, что мы пережили за последние два месяца, ***** никто не нужен. Помогите себе сначала! И держитесь подальше», — написала она, предоложительно, в ответ на заявления рэпера.

Накануне Гуф объявил о разводе с супругой. «Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал музыкант. После этого бывшая жена рэпера Айза-Лилуна Ай (Анохина) прокомментировала новость, отметив, что не следует считать себя уникальным человеком, «который способен изменить кого-то очень взрослого и сформировавшегося».

Рэпер сделал предложение возлюбленной в октябре 2021 года, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста родилась дочь. Гуф также воспитывает 12-летнего сына Сами от первой супруги Айзы Анохиной.