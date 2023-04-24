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17:02, 24 апреля 2023Культура

Айза Анохина прокомментировала новость о разводе Гуфа

Айза Анохина заявила, что информация о разводе Гуфа не стала для нее новостью
Айза Анохина

Айза Анохина. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза-Лилуна Ай (Анохина) прокомментировала новость о разводе музыканта с супругой Юлией Королевой спустя полтора года после свадьбы. Ее цитирует Super.ru.

По словам блогерши, сообщения о разводе пары не стали для нее новостью. «Ни для кого не секрет, как я отношусь к Юле, а также не секрет, что в мозгу Леши нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа», — сказала она, добавив, что после работы с психологами она больше не злится на рэпера из-за этого и «стала любить его гораздо сильнее».

38-летняя знаменитость подчеркнула, что не следует считать себя уникальным человеком, «который способен изменить кого-то очень взрослого и сформировавшегося». «Также либо не стоит связываться с мужчиной, у которого есть ребенок от первого брака, либо не запрещать общаться с ребенком и бывшей женой… Потому что сегодня ты, а завтра тебя», — заключила Анохина.

Ранее Гуф объявил о разводе с супругой. «Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал музыкант.

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Варвара Кошечкина
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