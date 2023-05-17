В суд поступил протокол в отношении телеведущей Лазаревой

В суд поступил протокол в отношении Татьяны Лазаревой за отсутствие маркировки иноагента

В Пресненский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении известной российской телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие маркировки иноагента. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно опубликованным данным, протокол был составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (производство или распространение материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом) РФ.

В карточке дела также уточняется, что суд зарегистрировал протокол 16 мая.

Минюст добавил Татьяну Лазареву в реестр иноагентов в июле 2022 года. В обосновании включения в список было указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Впоследствии ведущая подала иск к Минюсту, требуя исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении. Лазарева в свою очередь подалаапелляционную жалобу.

Ранее Лазарева также назвала снятие статуса иноагента с нее условием возвращения в Россию. Кроме того, телеведущая, живущая в Испании, уточнила, что хочет жить в России.

