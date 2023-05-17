Главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили из-за утраты доверия

«Интерфакс»: главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили из-за утраты доверия

Глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов был уволен из-за утраты доверия. Об этом заявил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям «Комммерсантъ-Сибирь», одним из оснований для такого решения в отношении главы разработчика вакцины «ЭпиВакКорона» стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Уточнялось, что приказ об увольнении главный санитарный врач России Анна Попова подписала 16 мая, трудовой договор с Максютовым должны расторгнуть в четверг, 18 мая.

Центр «Вектор» являлся разработчиком вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Максютов работал в нем с 2003 года. На должность гендиректора его назначили в сентябре 2016 года.

В июле 2022 года сообщалось, что ученые из Санкт-Петербурга оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких в два процента.