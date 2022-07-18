Эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких оценили в два процента

Ученые из Петербурга оценили эффективность «ЭпиВакКороны» против поражения легких в 2%

Эффективность вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» производства центра «Вектор» против какого-либо поражения легких при дельте и омикроне составила два процента. К такому выводу пришли ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС), их исследование есть в распоряжении РБК.

Ученые установили, что для вакцинированных «Спутником V» и впоследствии «Спутником Лайт» уровень защиты от поражения легких составляет 71 процент, для привитых «Ковиваком» — 46 процентов.

Исследование проводилось в период с 1 октября 2021 года по 28 апреля 2022 года. Тогда ученые анализировали данные пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус — зараженных направляли на компьютерную томографию легких. Всего в исследовании приняли участие 23 996 человек.

Пациенты с COVID-19 называли на КТ вакцину, которой они прививались, а также количество доз и даты их введения. В исследовании участие также принимали невакцинированные пациенты. Полностью привитыми считались люди, которым ввели вторую дозу вакцины не менее чем за 14 дней до направления на КТ легких.

По итогам исследования выяснилось, что более чем из шести тысяч пациентов, которые были привиты двумя дозами «Спутника V», 3631 человек не получил повреждения легких, 3135 пациентов получили какое-либо повреждение легких и только 52 человека получили серьезное повреждение. В свою очередь, из 314 привитых «ЭпиВакКороной» только 104 пациента не получили никакого повреждения легких, у 210 человек они были, еще у пятерых медики диагностировали серьезные повреждения.

Больше всего случаев тяжелого повреждения легких — 244 — врачи зафиксировали во время распространения дельта-штамма, при омикроне их число составило 94.

В январе «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановлено, а в регионы она не поставляется уже давно. Издание также привело данные реестра Росздравнадзора, согласно которым ни одна партия вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределена по субъектам федерации с начала 2022 года.

Впоследствии в Минздраве заявляли, что закупку «ЭпиВакКороны» российские регионы осуществляют по потребности.

