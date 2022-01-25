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Минздрав прояснил ситуацию с поставками «ЭпиВакКороны» в российские регионы

Алексей Кузнецов: закупку «ЭпиВакКороны» российские регионы осуществляют по потребности

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Закупку вакцины против COVID-19 «ЭпиВакКорона» российские регионы осуществляют по потребности. Такое объяснение дал помощник главы министерства здравоохранения Алексей Кузнецов, комментируя ситуацию с поставками отечественного препарата, сообщает РИА Новости.

Он заверил, что сейчас запасы вакцины «ЭпиВакКорона» в регионах страны полностью удовлетворяют имеющуюся потребность.

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что производство вакцины «ЭпиВакКорона» приостановлено, а в регионы она не поставляется уже давно. Издание также привело данные реестра Росздравнадзора, согласно которым ни одна партия вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» не распределена по субъектам Федерации с начала 2022 года.

В центре «Вектор» ранее раскрыли данные по сохранению антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». По данным исследователей, у 100 процентов добровольцев остаются антитела к COVID-19 после трехкратного введения препарата.

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Анна Щербакова
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