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Появились данные по сохранению антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

«Вектор»: у 100% добровольцев остаются антитела после трехкратного введения «ЭпиВакКороны»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

У 100 процентов добровольцев остаются антитела к COVID-19 после трехкратного введения «ЭпиВакКороны», заявили «Интерфаксу» в государственном научном центре «Вектор».

Кроме того, специалисты отметили, что при использовании двух уколов «ЭпиВакКороны» количество антител через шесть месяцев после первой прививки уменьшается до 81 процента.

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1 декабря

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили, что вакцина против коронавируса «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к омикрон-штамму коронавируса.

«Спутник V» обеспечит защиту от тяжелых последствий и госпитализаций при заболевании омикроном, допустили сотрудники РФПИ.

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Анна Щербакова
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