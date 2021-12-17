Появились данные по сохранению антител после вакцинации «ЭпиВакКороной»

У 100 процентов добровольцев остаются антитела к COVID-19 после трехкратного введения «ЭпиВакКороны», заявили «Интерфаксу» в государственном научном центре «Вектор».

Кроме того, специалисты отметили, что при использовании двух уколов «ЭпиВакКороны» количество антител через шесть месяцев после первой прививки уменьшается до 81 процента.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщили, что вакцина против коронавируса «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к омикрон-штамму коронавируса.

«Спутник V» обеспечит защиту от тяжелых последствий и госпитализаций при заболевании омикроном, допустили сотрудники РФПИ.