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Закупки одной из российских вакцин против коронавируса остановлены

Закупки вакцины «Эпиваккорона» остановлены из-за ее достаточного количества в регионах

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С начала 2022 года ни одна партия вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» не распределена по субъектам федерации, свидетельствует реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. Источники «Ведомостей» утверждают, что производство препаратов приостановлено, а в регионы они не поставляются уже давно.

Опрос 85 региональных минздравов показал, что в большинстве из них партии этих вакцин получили в конце ноября или начале декабря. Даты следующих возможных поставок в ведомствах назвать не смогли.

По информации «Герофарма» (единственный частный производитель «Эпиваккороны»), ни Минздрав, ни дистрибьютор Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») не подавали заявки на выпуск вакцин. При этом вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Ковивак» выпускаются в гражданский оборот без каких-либо изменений.

Представитель разработчика «Эпиваккороны», новосибирского научного центра «Вектор», не признал проблему. По его словам, производство идет в соответствии с утвержденными планами. Вопрос о выпуске вакцины в настоящее время он проигнорировал, но указал, что четыре серии «Эпиваккороны-Н», выпущенные в конце 2021 года, есть на складах.

В Минздраве уверяют, что запасы данной вакцины полностью закрывают имеющиеся потребности, поэтому заявки на ее производство пока не сформированы. Тем не менее на сайте мэра Москвы невозможность сделать прививку «Эпиваккороной» объясняется отсутствием ее на складах. В Ненецком автономном округе вакцина также закончилась.

В опросе, проведенном профессиональным сообществом «Врачи РФ», 28 процентов респондентов утверждают, что в их больницах «Эпиваккороны» нет, а 83 процента не знают, когда планируются следующие поставки. Кроме того, 70 процентов говорят, что вакцина не пользуется спросом у пациентов.

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Платон Щукин
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