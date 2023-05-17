Маск назвал единственную реальную валюту

Илон Маск объяснил, почему спит по шесть часов в сутки и работает без выходных

Американский изобретатель и бизнесмен, владелец компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что спит по шесть часов в сутки, при этом работает по семь дней в неделю, поскольку единственной реальной валютой является время. Подробности о своем режиме дня Маск раскрыл в интервью телеканалу CNBC.

«Время — единственная реальная валюта», — заявил миллиардер, отметив, что именно по этой причине он уходит с поста гендиректора соцсети Twitter. Маск пояснил, что планирует сосредоточиться на других своих компаниях — Tesla и Space X.

Бизнесмен признался, что ему хватает всего шесть часов сна в сутки. По словам предпринимателя, он пробовал спать и меньше, но тогда становился менее продуктивным. Кроме этого Маск работает семь дней в неделю и отдыхает только пару дней в году.

Ранее Маск объяснил, почему назначил бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линду Яккарино новым генеральным директором Twitter.

Предприниматель завершил сделку по покупке соцсети 27 октября прошлого года. На следующий день стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.