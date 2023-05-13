Маск объяснил назначение нового главы Twitter

Маск объяснил назначение Яккарино главой Twitter желанием уделять больше времени Tesla

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил, почему назначил бывшего топ-менеджера масс-медийной компании NBCUniversal Линду Яккарино новым генеральным директором Twitter. Об этом он написал в социальной сети.

Маск объяснил назначение Яккарино главой Twitter желанием уделять больше времени Tesla. «Очевидно, что привлечение Линды [Яккарино] позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь», — отметил он.

Бизнесмен также призвал не судить о Яккарино заранее и напомнил, что занимает категоричную позицию в области защиты свободы слова, даже если это приведет к убыткам.

Ранее газета The Wall Street Journal назвала вероятного преемника Маска на посту гендиректора Twitter. Сообщалось, что это Линда Яккарино.

Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter, поскольку он нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Предприниматель завершил сделку по покупке Twitter 27 октября прошлого года. На следующий день стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.